An der Sievershüttener Straße in Kattendorf (Kreis Segeberg) bei Hamburg ist es in der vergangenen Woche zu einem eher ungewöhnlichen Verbrechen gekommen: Diverse Bienenvölker und Hühner wurden gestohlen.

Die Polizei geht von mehreren Tätern aus und grenzt die Tatzeit zwischen Donnerstag 12 Uhr und Freitag 13 Uhr ein. „Das Revier Kaltenkirchen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen“, teilte ein Sprecher Montagmorgen mit.

Ungewöhnliche Beute: Polizei bei Hamburg sucht Zeugen

Insgesamt wurden neun Bienenvölker mitsamt ihren Holzbeuten sowie sieben Hühner aus ihren Freiluftgehegen von den Tätern mitgenommen. „Aufgrund der Größe der Holzbeuten liegt es nahe, dass die Bienenvölker mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden“, so der Sprecher weiter.

Die Beamten suchen nun dringend Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Entsprechende Hinweise an: Tel. 04191 3088 0. (dg)