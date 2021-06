Trümmerfeld im Norden: Haus explodiert – Drama um Bewohner

Nortorf –

Großeinsatz in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Dort ist es am frühen Montagmorgen zu einer verheerenden Explosion in einem Reihenhaus gekommen. Der Bewohner wurde zunächst vermisst.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigte, erschütterte ein gewaltiger Knall gegen 6.30 Uhr die Marienburger Straße. Ziegelsteine und Fenstersplitter flogen umher. In einem Endreihenhaus war es zu einer gewaltigen Explosion gekommen.

Haus im Norden explodiert – Drama um Bewohner (56)

Der Hauseigentümer (56) galt zunächst als vermisst. Man befürchtete, dass er unter den Trümmern begraben ist. „Die Beamten können das, was vom Haus übrig geblieben ist, nicht betreten. Es ist einsturzgefährdet“, sagt Polizeisprecher Sönke Petersen zur MOPO.

Das könnte Sie auch interessieren:Explosion in Hamburger Wohnhaus – Drogenplantage sichergestellt.

Rund 60 Feuerwehrmänner sind im Einsatz. Zudem ist das Technische Hilfswerk (THW) angefordert, um Teile des Hauses abzustützen.

Dann die Wende. Passanten entdeckten den Wagen des Vermissten im Industriegebiet. Am Lenkrad: Der Bewohner – er war nicht ansprechbar. Ein Notarzt versorgte den Mann, danach kam er schwer verletzt in eine Klinik. Lebensgefahr besteht aber laut eines Polizeisprechers nicht.

Am Nachmittag dann eine erneute Wende. Wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigte, gilt die Lebensgefährtin des Hausbesitzers als vermisst. „Sie ist in dem Unglückshaus gemeldet, zur Zeit laufen intensive Maßnahmen in dem zerstörten Haus. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen“, so der Polizeisprecher.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Polizei keine näheren Angaben zum Sachverhalt machen.