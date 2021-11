Seit dem 6. November wurde ein 44jähriger Mann aus Eggstedt (Dithmarschen) vermisst, der seine zwei Hunde aus dem Kanal retten wollte und war dabei selbst untergegangen war. Retter der Feuerwehr und des DLRG suchten ihn zwei Tage vergeblich. Nun gibt es traurige Gewissheit: Der Mann ist ertrunken.

Der 44-Jährige war mit seinen Hunden am Nord-Ostsee-Kanal spazieren gewesen, als die plötzlich ein Reh jagten und in den Kanal sprangen. Bei dem Versuch die Hunde aus dem Kanal zu holen, geriet der Mann in Not und ging unter. Drei Zeugen beobachteten laut Angaben der Polizei, wie der Mann mitten im Kanal um Hilfe rief und verschwand.

Er wollte seine Hunde retten und ertrank

Feuerwehr und Rettungskräfte des DLRG rückten mit einem Großaufgebot an und suchten bis in die Dunkelheit vergeblich nach dem Mann. Auch am Folgetag wurde die Suche fortgesetzt. Ohne Erfolg. Am Samstagmorgen entdeckte ein Spaziergänger eine Leiche im Wasser. Feuerwehrmänner bargen sie. Auf MOPO-Nachfrage bestätigte die Polizei, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Hundehalter handelt.