Ein 44-Jähriger wird seit Samstagnachmittag im Nord-Ostsee-Kanal bei Schafstedt (Kreis Dithmarschen) vermisst. Der Mann aus Eggstedt hatte seine zwei Hunde aus dem Kanal retten wollen und war dabei selbst untergegangen. Die Suche wurde nach fünf Stunden abgebrochen.

Gegen 12.35 Uhr ging der Notruf in der Einsatzleitstelle ein. Der 44-Jährige war mit seinen zwei Hunden am Nord-Ostsee-Kanal spazieren gewesen, als die plötzlich ein Reh jagten und in den Kanal sprangen. Bei dem Versuch die Hunde aus dem Kanal zu holen, geriet der Mann in Not.

Hundebesitzer im Nord-Ostsee-Kanal vermisst

Drei Zeugen beobachteten laut Angaben der Polizei, wie der Mann mitten im Kanal um Hilfe rief und verschwand.

Die Hunde konnten bereits wohlbehalten untergebracht werden. Gegen 18 Uhr musste die große Suchaktion mit Einbruch der Dunkelheit eingestellt werden. Nach Angaben der Polizei müssen die Überlebenschancen des Mannes bei de aktuellen Witterung als unwahrscheinlich eingestuft werden. (abu)