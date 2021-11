In Hamburg gab es am Freitag gleich zwei Drogenrazzien: Zunächst stürmte das Sondereinsatzkommando (SEK) am frühen Freitagmorgen eine Sportsbar in Hamm. Dem Einsatz war ein Zufallsfund anlässlich einer Verkehrskontrolle vom Vorabend vorausgegangen. Am Abend schlugen die Fahnder dann noch in St. Georg zu.

Zunächst hatten Zivilfahnder einen Rauschgiftdeal in Lurup beobachtet – einer der Tatbeteiligten fuhr dann in einem VW davon. Später stoppten die Beamten das Auto in Rotherbaum. Die Fahrer (22) sowie die Beifahrerin (25) wuren festgenommen. Im Auto selbst fanden die Polizisten über ein Kilo Marihuana. Noch in der Nacht wurden die Wohnungen der Autoinsassen und weitere Adressen in Billstedt, Niendorf und Rotherbaum durchsucht. Hierbei fanden die Ermittler dann Hinweise auf die Bar an der Eiffestraße.

SEK stürmt Sportsbar in Hamm

Weil sich der Verdacht erhärtete, dass Besucher und Betreiber der Sportsbar bewaffnet sein könnten, wurde für die Zugangssicherung das SEK eingesetzt. Gegen 6 Uhr in der Früh schlugen die Elite-Polizisten dann zu – die schwer bewaffnete Spezialeinheit stürmte den Laden. Auch hier wurden Drogen gefunden. Darüber hinaus eine beachtliche Summe an Bargeld sowie ein Autoschlüssel.

Das könnte Sie auch interessieren: Razzia in Hamburg, Drogen, Falschgeld und Waffen gefunden

Der passte zu einem vor der Tür abgestellten Auto – in dem die Fahnder dann eine brisante Entdeckung machten. Im Handschuhfach lag eine schussbereite, scharfe Waffe. Ob es Festnahmen gab, konnte die Polizei nicht bestätigen. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

Kulturverein in St. Georg im Fokus der Fahnder

In einem anderen Fall durchsuchten Rauschgiftfahnder am Freitagabend einen Kulturverein in der Stiftstraße (St. Georg). Längere Ermittlungen hatten in der Vergangenheit ergeben, dass hier mit Drogen gehandelt werden soll. Gegen 17.30 schlugen die Ermittler dann zu. Hier fanden die Beamten geringe Mengen Marihuana und Kokain sowie einen illegal betriebenen Glücksspielautomaten. Auch hier dauern die weiteren Ermittlungen an.