Tragödie im Norden: Mann stirbt in brennendem Schuppen

Feuer-Drama im Kreis Schleswig-Flensburg: Beim Brand eines Schuppens in Twedt nahe Schleswig ist ein Mann ums Leben gekommen.

Das Feuer brach am Freitag um kurz vor 17.30 Uhr auf einem Anwesen an der Straße Buschau aus. Wie die Feuerwehr der MOPO sagte, meldete ein Anrufer einen vollständig brennenden Schuppen, in dem sich eine Person befände.

Twedt nahe Schleswig: Mann stirbt bei Schuppenbrand

Drei Feuerwehren, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber – insgesamt rund 40 Kräfte – machten sich auf den Weg. Bei dem brennenden Gebäude handelte es sich laut Polizei um einen zum Wohnraum umgebauten Schuppen am Rande des Anwesens.

Gegen 21 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte den verbrannten Leichnam eines Mannes. Die Identität ist laut Polizei noch ungeklärt.