Drei Brände innerhalb von wenigen Tagen. Die Feuerwehr ist mehrfach zu einem Hochhaus in Osdorf gerufen worden. Am Freitagmorgen gleich zweimal: Zunächst brannte es in einem Abstellraum. Eine Stunde später dann erneut Alarm, aus dem Treppenhaus kamen Flammen. Schon vor zwei Tagen hatte es dort ein Feuer gegeben. Was ist da nur los? Die Bewohner sind in Angst und sorgen sich um ihre Familien.