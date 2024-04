Brand nahe Hamburg: Bettlägerige Frau stirbt in den Flammen

Einsatz für die Feuerwehr in Norderstedt (Kreis Segeberg). In einem Reihenhaus ist am Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner konnte sich retten, aber für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.

Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes rief nach MOPO-Informationen gegen 8.20 Uhr die Feuerwehr. Diese wollte eine pflegebedürftige Frau in ihrem Haus an der Müllerstraße aufsuchen. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, sollen bereits Flammen gelodert haben.

Zimmerbrand: Für bettlägigere Frau kommt jede Hilfe zu spät

Ein Bewohner hatte sich ins Freie gerettet und angegeben, dass sich noch eine bettlägige Frau im Haus befände. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte sie nur noch tot geborgen werden.

Rund 30 Retter waren im Einsatz. Die Ursache des Brandes wird von der Polizei ermittelt.