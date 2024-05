Tote Frau (39) in Wohnung gefunden – Polizei fahndet nach dem Sohn

Nachdem in Husum eine Frau gewaltsam zu Tode kam, fahndet die Polizei nun nach dem Sohn der Getöteten. Zeugen sollen den Gesuchten nicht ansprechen, sondern direkt den Notruf wählen.

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr ging bei der Polizei in Husum ein Notruf ein. Angehörige hatten in einer Wohnung den leblosen Körper einer Frau (39) gefunden. Aufgrund des Verletzungsbildes ist laut Polizei von einem Tötungsdelikt auszugehen. Die Mordkommission Flensburg nahm noch am selben Abend die Ermittlungen auf.

Husum: Tatverdächtig ist der 18-jährige Sohn

Der Tat verdächtig ist der 18 Jahre alte Sohn der getöteten Frau. Der junge Mann ist in Deutschland geboren, lebte jedoch für mehrere Jahre im Irak und war erst vor wenigen Wochen wieder bei seiner Mutter eingezogen. Seit der Tat ist er untergetaucht.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um Derin Osman. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Er trägt vermutlich eine kurze, schwarze Lederjacke, schwarze Adidas-Turnschuhe mit roten Applikationen sowie eine olivfarbene Cargohose. Alternativ könnte er auch mit einer schwarzen Jogginghose mit orangefarbenen Reißverschlüssen auf Höhe der Hüfttaschen bekleidet sein.

Die Kripo bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung. Sachdienliche Hinweise über den Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0461) 4840 entgegen. Es wurde davor gewarnt, den Gesuchten anzusprechen. Vielmehr sollte direkt die Polizei informiert werden. (mp)