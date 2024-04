Drei Löcher in der Scheibe und viele offene Fragen: Wer sind die Täter, die am Montagabend Schüsse auf ein Café am Schulterblatt (Eimsbüttel) abgegeben haben? Und was war ihr Motiv? Die Kripo verfolgt momentan mehrere Spuren. Möglich scheint sogar, dass der Anschlag mitten im Szeneviertel die Falschen getroffen hat.

Um 23.44 Uhr steht ein Mann auf seinem Balkon, er wohnt in Sichtweite zu dem Lokal an der Ecke Eimsbütteler Straße befindet – rund 300 Meter nördlich der Roten Flora. Dann knallt es plötzlich, dreimal schnell hintereinander. Ein schwarzer Kleinwagen rast mit quietschenden Reifen vom Tatort davon. Ein Mann soll aus dem fahrenden Auto heraus geschossen haben.