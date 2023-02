Drama im Norden: Männer verlassen ihre Autos – kurz darauf ist einer tot

Am Dienstagabend ist es bei Dingen im schleswig-holsteinischen Landkreis Dithmarschen zu einem dramatischen Unfall gekommen: Zwei Autofahrer hatten auf einer Landstraße angehalten und ihre jeweiligen Fahrzeuge verlassen. Dann wurden sie von einem Transporter erfasst – ein 36-Jähriger starb. Das war nicht der einzige schwere Crash am Abend in dem Landkreis.

Die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei wurden gegen 18.15 Uhr zur Unfallstelle an den Kämpenberg zwischen Dingen und Sankt Michaelisdonn alarmiert. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Dort hatte der Fahrer eines VW Transporters zwei Menschen überfahren.

Unfall bei Dingen: Transporter-Fahrer erfasst zwei Männer

Unklar ist laut Polizei derzeit, warum die beiden Fahrer (36, 37) auf der Straße standen. Laut Informationen eines Reporters vor Ort war es zuvor möglicherweise zu einem Streit zwischen den beiden gekommen, weswegen sie ihre Autos verlassen hatten.

Ein aus Richtung Dingen kommender Transporter-Fahrer sah die Männer auf der Fahrbahn laut Polizei zu spät und erfasste sie. Der 36-Jährige starb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der andere Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

18-Jährige prallt frontal gegen Baum

Etwa zwei Stunden später kam es in Weddingstedt, ebenfalls im Kreis Dithmarschen, zu einem weiteren Autounfall. Eine 18-jährige Fahrerin kam gegen 19.59 Uhr aus noch ungeklärten Gründen mit ihrem Auto vom Weddinghusener Weg ab und knallte gegen einen Baum. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten sie aus dem Fahrzeug, sie wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. (aba)