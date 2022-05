Unfall im Norden: Autofahrerin stößt mit Wohnmobil zusammen und stirbt

Am Mittwochnachmittag kam es bei Krempdorf (Kreis Steinburg) in Schleswig-Holstein zu einem tödlichen Unfall. Als eine 82-jährige am Mittwochnachmittag die Dorfstraße mit ihrem Polo befuhr, stieß sie mit einem ihr entgegenkommenden Wohnmobil zusammen.

Der Unfall passierte um 16.23 Uhr. Wie die Leitstelle in Itzehoe der MOPO mitteilte, starb die 82-jährige Fahrerin noch an der Unfallstelle.

Unfall L119: 82-Jährige verstirbt noch vor Ort

Nach Angaben eines Reporters vor Ort hätten Ersthelfer noch versucht, die Frau zu reanimieren – allerdings erfolglos. Der Fahrer des Wohnmobils sei leicht verletzt worden.

Die L119 blieb für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Krempe war im Einsatz, um die auslaufenden Betriebsstoffe an der Unfallstelle abzubinden. Bei beiden Unfallfahrzeugen gab es einen Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. (aba)