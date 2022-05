Auto landet nach Unfall auf dem Dach – eine Frau verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Alsenstraße in Altona-Nord ist am Freitagvormittag eine Frau verletzt worden. Laut Polizeiangaben war sie mit ihrem Auto gegen ein anderes gestoßen, ihr Fahrzeug überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen.

Das andere Fahrzeug soll durch die Wucht der Kollision gegen einen Betonpoller geschleudert worden sein. „Alle Beteiligten wurden leicht verletzt“, so ein Sprecher zur MOPO. Um wie viele Personen es sich genau handelte und in welchem der Fahrzeuge die saßen, konnte er nicht genauer angeben. Die Frau kam in ein nahes Krankenhaus.

Hamburg: Auto landet nach Unfall auf dem Dach – Frau verletzt

In ihrem auf dem Dach gelandeten Wagen befreiten Feuerwehr-Retter einen Hund, der zunächst in die Obhut der Polizei kam. Deren Beamte befragten Zeugen, die den Unfall mitbekommen hatten, sperrten die Alsenstraße. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im näheren Umfeld.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Ermittlungen der Polizei zum Hergang des Unfalls dauern an. (dg)