Timmendorfer Strand: Schwimmerin stirbt vor den Augen ihrer Tochter

In der Lübecker Bucht hat es erneut einen tödlichen Badeunfall gegeben. Eine 89 Jahre alte Frau ist am Montagabend in der Ostsee ums Leben gekommen.

Die Frau ist gegen 18 Uhr alleine ins Wasser gegangen und hinausgeschwommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ihre Tochter blieb als Begleitung am Strand und wartete auf sie.

Plötzlich bemerkte die Tochter, dass ihre Mutter von Ersthelfer:innen aus dem Wasser gezogen wurde. Sofort begannen die Rettungskräfte am Strand mit der Wiederbelebung der Frau.

Timmendorfer Strand: Schwimmerin (89) stirbt bei Badeunfall

Der herbeigerufene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Schwimmerin feststellen. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, sind bisher noch unklar.

In diesem Jahr hat sich in Timmendorfer Strand bereits mindestens ein weiterer tödlicher Badeunfall ereignet. Mitte Juni ist ein 20 Jahre alter Mann in der Ostsee ertrunken, während nur wenige Minuten vorher in direkter Nähe ein 23-Jähriger aus dem Wasser gezogen und erfolgreich wiederbelebt wurde.

Die komplizierte Strömungsverhältnisse können Unfälle begünstigen, sagte Thies Wolfhagen, Geschäftsführer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Schleswig-Holstein, der MOPO nach diesen Zwischenfällen. (fbo)