Schlägerei zwischen 9-Euro-Ticket-Touris: Video zeigt Riesenchaos im Norden

Wer in der letzten Zeit mit dem Zug gefahren ist, wird gemerkt haben: Wegen des 9-Euro-Ticket ist es voll in den Bahnhöfen. Doch was letzte Woche in Timmendorfer Strand zu beobachten war, macht fassungslos: Urlauber schubsen und schlagen sich vor den Zügen und laufen über die Gleise. Ein Video, das die schockierenden Szenen zeigt, geht jetzt auf Facebook viral.

Timmendorfer Strand ist für Urlauber:innen ein beliebter Ferienort an der Ostsee. Auch schon ohne 9-Euro-Ticket war es während der Sommerferien dort sehr voll. Durch die Billig-Fahrkarte sind jetzt aber noch mehr Menschen dort. Das führte am Dienstagabend zu schockierenden Szenen am völlig überfüllten Bahnhof: Es kommt zu Rangeleien in der offen stehenden Zugtür, Menschen laufen über die Gleise – ein riesiges Chaos.

Facebook-Video zeigt pures Chaos am Bahnhof im Norden

Auf Facebook wurde letzte Woche ein Video veröffentlicht, dass das Chaos zeigt: Reisende brüllen sich an und schlagen teilweise sogar aufeinander ein. Der Bahnsteig ist so voll, dass Menschen auf die Bahngleise springen – die Situation geriet völlig außer Kontrolle.

Das Facebook-Video zeigt die Ausmaße des Chaos am Bahnhof in Timmendorfer Strand

Die Aufnahmen gehen nun viral – und viele Zuschauer lassen ihren Unmut über das 9-Euro-Ticket in den Kommentaren aus: „Das 9-Euro-Ticket muss sofort abgeschafft werden!“, fordert ein Nutzer. „Jeder, der noch halbwegs normal denken kann, konnte sich genau diese Szenerie ausmalen. Jetzt überrascht zu tun ist total naiv!“, meint ein anderer.

Der Vorfall habe sich um 20 Uhr ereignet, so Michael Hiebert von der Polizeiinspektion Kiel zur MOPO. Drei Streifenwagen seien am Einsatz beteiligt gewesen, die Strecke sei während des Einsatzes gesperrt worden. Ein Entlastungszug habe die 300 am Bahnhof verbliebenen Reisenden an ihr Ziel gebracht. Um 22 Uhr sei die Lage geklärt gewesen und der Einsatz wurde daraufhin beendet, so Hiebert.