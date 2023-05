Taucher aus Hamburg, Spürhunde, Drohne: Große Suche nach vermissten Mann

Ein älterer Mann aus Großhansdorf (Kreis Stormarn) ist am Freitagnachmittag bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Die Beamten suchten daraufhin mit Unterstützung der Feuerwehr großflächig nach dem Mann – unter anderem mit Tauchern aus Hamburg, Spürhunden und einer Drohne.

Spürhunde nahmen die Fährte des Mannes auf, führten die Einsatzkräfte in ein Waldstück an der Straße Rümeland – und letztlich an einen dortigen Teich. Daher wurde Unterstützung aus Hamburg angefordert, Taucher der Feuerwehr kamen.

Einsatzkräfte suchen Teich ab – Drohne in der Luft

Derweil wurden Lichtstrahler aufgestellt, eine Drohne in die Luft gelassen, die mit einer Wärmebildkamera mögliche Auffälligkeiten im Wasser scannte. Später ging ein Taucher ins Wasser, auch per Boot suchten Kräfte den Teich ab.

Weitere Hunde wurden angefordert, sie schnüffelten den Uferbereich ab. Auch die Kripo, die den Fall übernahm, war in dem besagten Waldstück.

Die groß angelegte Suche ging bis in die frühen Samstagmorgenstunden. Bisher wurde der vermisste Mann nicht aufgefunden. Für Samstag ist wohl eine neue Suche geplant. (dg)