Auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage Stapelfeld im Kreis Stormarn hat sich am Dienstag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet.

Zu dem Unfall kam es gegen 11.10 Uhr auf dem Gelände am Ahrensburger Weg. Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein Bauarbeiter am Vormittag aus ungefähr 25 Metern Höhe in ein Betonsilo.

Stapelfeld: Mann stirbt bei Arbeitsunfall

Neben Freiwilligen Feuerwehren und einem Notarztwagen wurde auch ein Rettungshubschrauber zum Unfallort geschickt. Ein Notarzt seilte sich von dort zu dem verunglückten Arbeiter ab. Doch die Hilfe kam zu spät.

Der Mann sei noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an, hieß es. (mp/dpa)