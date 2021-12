Sturmtief: Baum kracht auf fahrendes Auto – Frau verletzt

Am Mittwochabend sorgte Sturmtief Daniel im ganzen Norden für Unruhe: In Lägerdorf im Kreis Steinburg krachte am Abend ein Baum auf die Fahrbahn. Dabei traf er einen auf der Straße fahrenden Pkw.

Gegen 16:45 Uhr kam es am Mittwochabend zu dem Verkehrsunfall. Eine 42-Jährige befuhr die Breitenburger Straße in Richtung Breitenburg, als der Baum auf den Kleinwagen der Frau stürzte.

Sturmtief: Baum fällt auf Auto

Mit leichten Verletzungen konnte sich die Fahrerin aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen war im Einsatz, um die Dame zu betreuen, sie musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Das Auto hingegen erlitt einen Totalschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Lägerdorf wurde für die Aufräumarbeiten an die Unfallstelle gerufen. Die Fahrbahn blieb für etwa zwei Stunden gesperrt. (se)