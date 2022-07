Strohballenpresse fängt Feuer – Großbrand auf Feld bei Hamburg

Großbrand bei Hamburg: Auf einem Feld am Soltausredder in Barsbüttel (Kreis Stormarn) hat am Mittwoch eine Strohballenpresse Feuer gefangen. Kurz darauf brannten Strohballen und auch weite Teile des Erntefeldes.

Mehrere örtliche Wehren wurden an den Einsatzort geschickt. Ein Problem: die Wasserversorgung. Mehrere hundert Meter war die Schlauchleitung bis zum nächsten Hydranten lang. Der Einsatz erstreckte sich über mehrere Stunden.

Großbrand in Barsbüttel: Strohballenpresse fängt Feuer

Die Feuerwehr löschte die Presse, die Strohballen und das betroffene brennende Feld. Aber auch heißgelaufene Trecker helfender Landwirte wurden mit Wasser abgekühlt. Verletzt wurde durch die Flammen niemand.

Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)