Streit vor Sportsbar endet blutig: Zwei Verletzte ins Krankenhaus

Erst gab es abfällige Bemerkungen, dann einen handfesten Streit, bei dem ein Messer gezogen wurde: Eine Auseinandersetzung vor einer Sportsbar in Pinneberg bei Hamburg ist eskaliert. Zwei Verletzte kamen ins Krankenhaus.

Am späten Mittwochabend kamen zwei Personen in das Lokal an der Schauenburgerstraße und begannen laut Polizei sofort, sich abfällig zu äußern. Die Betreiber der Sportsbar warfen die Gäste hinaus. Dabei griff sich einer der beiden unbemerkt ein Küchenmesser, das auf dem Tresen lag.

Als wenig später zwei andere Gäste die Bar verließen, gerieten sie vor dem Lokal mit den beiden rausgeworfenen Männern in Streit. Einer dieser Männer zog dabei das Messer, das er zuvor entwendet hatte.

Daraufhin schlugen die anderen Beteiligten auf ihn ein. Einer nahm dem mutmaßlichen Aggressor von hinten das Messer ab und wurde dabei verletzt.

Er kam mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus und wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Der mutmaßliche Messerangreifer war durch die Schläge schwerer verletzt worden und blieb in der Klinik. (tst)