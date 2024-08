Streit in Pizzeria bei Hamburg eskaliert: mindestens ein Verletzter

Bei einer Auseinandersetzung in einem Pizzaservice in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist mindestens ein Mensch verletzt worden. Die genaue Zahl der Verletzten sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Ermittlungen in dem Fall liefen auf Hochtouren. Nach Informationen eines dpa-Fotoreporters hatte es in dem Laden eine Auseinandersetzung gegeben, bei der eine Person mit einem Messer verletzt wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Von Altona nach Bad Oldesloe: So steht es um die neue S4

Nach Informationen der „Lübecker Nachrichten“ gab es in der Pizzeria gegen 12.50 Uhr einen Streit zwischen mindestens vier Menschen. Dabei habe es mehrere Verletzte gegeben. Rettungskräfte hätten diese noch vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, hieß es weiter. Bereits in den vergangenen Wochen sei es dort immer wieder zu lautstarken Streitigkeiten gekommen. (dpa/mp)