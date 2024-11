Streit eskaliert: Frau sticht mit Messer auf Bekannte (83) ein

In Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kam es am Mittwochnachmittag zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem eine 83-jährige Frau durch eine Messerattacke schwerst verletzt wurde. Die 62-jährige Tatverdächtige wurde unmittelbar nach der Tat in der Nähe des Tatorts festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Nach Informationen der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel ereignete sich der Angriff gegen 15 Uhr in einem Garten an der Danziger Straße. Die beiden Frauen kennen sich, und Ermittler gehen davon aus, dass ein langanhaltender Streit zwischen ihnen bestehen könnte. Ob dieser Konflikt den Angriff ausgelöst hat, ist bisher unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Messerangriff in Altenholz: Polizei nimmt Tatverdächtige fest – Ermittlungen laufen

Die verletzte Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo lebensbedrohliche Verletzungen festgestellt wurden. Ihr Zustand gilt inzwischen als stabil, und es besteht keine akute Lebensgefahr. Die Entscheidung, ob die Staatsanwaltschaft eine Vorführung der Tatverdächtigen beim Haftrichter beantragt, wurde im Laufe des Donnerstags erwartet.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Wer die Tat beobachtet hat und bisher keine Angaben gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0431) 160 3333 zu melden.