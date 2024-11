Die Zeiten, in denen gewalttätige Meinungsverschiedenheiten mit Fäusten oder vielleicht mit Baseballschlägern ausgetragen wurden, scheinen in Hamburg vorbei zu sein. Die Brutalität hat zugenommen, immer häufiger wird von Messern und Schusswaffen Gebrauch gemacht. Allein in diesem Jahr gab es bereits zahlreiche Tote und Schwerverletzte durch scharfe Schüsse. Polizisten sorgen sich – und geben eine düstere Prognose.