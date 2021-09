Eine angedrohte Straftat an einer Schule in Norderstedt sorgte am Donnerstag für einen Großeinsatz der Polizei. Mehrere Streifenwagen und vorsorglich auch Rettungskräfte rückten an. Die Polizei durchsuchte das Gebäude, konnte aber keine Gefährdung feststellen.

Wie Lars Brockmann, Polizeisprecher des Kreises Segeberg der MOPO auf Anfrage bestätigte, sei gegen 10.40 Uhr eine Straftat im Berufsbildungszentrum an der Moorbekstraße angekündigt worden. Wie die Polizei später bekanntgab, hatte ein Unbekannter mit einem Amoklauf gedroht. Mehrere Streifenwagen rückten an.

Norderstedt: Amokalarm ausgelöst, Großeinsatz der Polizei

Zahlreiche Polizeikräfte sicherten und durchsuchten das Gebäude, die Klassen wurden geräumt. „Nachdem sich eine Gefährdung nicht bestätigen ließ, wurde der Einsatz um kurz nach 13 Uhr beendet“, teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei Norderstedt habe nun Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen Unbekannt aufgenommen.