Sport-Riese eröffnet neue Filiale – direkt hinter der Hamburger Stadtgrenze

Laufschuhe, Tennisschläger, Badeanzüge – im Ostkreuz Center in Oststeinbek hat am 4. Mai eine neue Decathlon-Filiale eröffnet. An dem Standort setzt das Unternehmen auf eine technische Neuheit.

Der Sportartikelhersteller und- händler Decathlon hat seine dritte Filiale im Raum Hamburg im Ostkreuz Center eröffnet. Auf einer Verkaufsfläche von rund 2800 m² sollen Kund:innen künftig Sportartikel aus einem Sortiment von mehr als 100 unterschiedlichen Sportarten kaufen können. Der Fokus liegt dabei auf den Bereichen Bergsport, Wassersport, Fitness und Radsport. Für die Kund:innen stehen rund 1500 Parkplätze vor dem Center bereit.

Decathlon: Neue Filiale mit technischer Innovation

Die neue Filiale soll zum Testobjekt für digitale Innovationen werden: „Wir sind deutschlandweit die erste Decathlon-Filiale, die direkt zur Eröffnung mit digitalen Preisschildern ausgestattet ist. Unsere Mitarbeiter:innen müssen so keine Preisschilder mehr manuell austauschen, die Aktualisierung der Preise und Produktinformationen wird automatisch stattfinden“, sagt Filialleiter Lennart Knabe. Damit gewinne das Unternehmen Zeit, die anderswo besser investiert werden könne. Etwa in Verkaufsgespräche und eine schnellere Warenverräumung.

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, „den Lebenszyklus seiner Produkte zu verlängern und damit einen nachhaltigen Beitrag für die Umwelt zu leisten“, sagt Nora Lühne, Pressesprecherin Filialen, Logistik & Personal, der MOPO. Dafür werden verschiedene Services angeboten.

Decathlon verkauft künftig auch Second-Hand-Produkte

Unter dem sogenannten „Buy back“ Service kauft die Sportartikelkette gebrauchte Sportprodukte zurück und bringt sie nach erfolgreicher Prüfung sowie Reparatur wieder in den Verkauf. Kund:innen, die ihr Produkt an Decathlon verkaufen, erhalten entweder einen Wertgutschein oder eine direkte Barauszahlung. Zu Beginn werde der neue Service mit dem Rückkauf von Fahrrädern der Eigenmarken sowie Ski und Snowboards getestet, heißt es aus der Pressestelle des Unternehmens.

Unter dem Namen „Second Use“ biete Decathlon die retournierten Produkte dann, mit entsprechendem Preis, im Wiederverkauf an. Im Vordergrund stünden hierbei vor allem Fahrräder. (mp)