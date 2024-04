Spektakulär: Darum kam der Zwölf-Meter-Wal in die Ostsee

Am vergangenen Freitag haben Kayakfahrer einen Buckelwal in der Flensburger Förde gesichtet. Kurz darauf tauchte er in einem Hafenbecken in Glücksburg auf. Eigentlich ist die Ostsee als Lebensraum für die Tiere nicht geeignet. So bleibt die Frage: Was trieb den Wal an die Ostseeküste?

Buckelwale in der Ostsee sind eine echte Seltenheit. In den Wintermonaten findet man die zwölf bis 15 Meter langen Wale in subtropischen und tropischen Gewässern. Im Sommer ziehen sie dann in den Norden. „Allerdings nicht unbedingt in die Ostsee, sondern in den Nordatlantik und polare Bereiche“, erklärt Dagmar Struß, Leiterin der Nabu-Landesstelle Ostseeschutz, der SHZ.

Buckelwal kam bei Futtersuche vom Weg ab

Es sei möglich, dass der Buckelwal auf der Futtersuche von seiner Route abkam. Die Wale ernähren sich eigentlich hauptsächlich von Krill, aber auch kleine Fische wie Heringe stehen auf dem Speiseplan. Vielleicht war er einem Heringsschwarm gefolgt und dabei an der Ostseeküste gelandet.

Eigentlich sei die Ostsee für Buckelwale jedoch kein geeigneter Lebensraum. Sie ist zu laut, zu schadstoffbelastet und es gibt noch eine weitere Gefahr: „Es kann passieren, dass die Wale hier nicht ausreichend Nahrung finden und verhungern“, so Struß. „Es gibt aber auch Berichte über Tiere, die einmal in die Ostsee durchquert haben und anschließend wieder in Richtung Nordsee raus sind.“

Wal sei in Eckernförde gesichtet worden

Die SHZ berichtete, dass der Wal sich unbestätigten Quellen nach am Sonntag in Eckernförde blicken ließ. Eckernförde liegt etwa 60 Kilometer südlich von Glücksburg. Ob der Buckelwal seine Tour gen Süden fortsetzt oder bald endlich in Richtung Norden zieht, wird sich zeigen.

Ursprünglich war von zwei Buckelwalen – einem Muttertier und einem Jungtier – die Rede. Experten vermuten mittlerweile allerdings, dass es sich doch nur um ein Tier handelte. (zc)