Sonnenschein am Pfingstsonntag füllt Züge Richtung Meer

Die warmen Temperaturen, langen Sonnenstunden und das Pfingstwochenende sorgten bereits am Samstagmorgen für volle Bahnen in Richtung Meer. Auch am Pfingstsonntag war auf der Schiene viel los.

Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn seien besonders die Regionalzüge zu touristischen Zielen, wie beispielsweise der Ostsee, gut gefüllt. Das sei jedoch typisch für das Pfingstwochenende und nicht unbedingt auf das 9-Euro-Ticket zurückzuführen, welches seit Mittwoch bundesweit in allen Regionalzügen gültig ist.

9-Euro-Ticket nicht allein der Grund für volle Züge

Gerade nach zwei Jahren Pandemie sei der hohe Betrieb an diesem verlängerten Wochenende nichts Außergewöhnliches, sagte die Sprecherin.

Viele Reisende waren bereits am Samstag mit der Bahn unterwegs ans Meer. Für Pfingstmontag erwartet die Deutsche Bahn viele Reiserückkehrer in ihren Zügen. (dpa/mp)