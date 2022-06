Sylt und das 9-Euro-Ticket: „Was ist bitte am Hamburger Hauptbahnhof los?“

Überfüllte Bahnsteige am Hamburger Hauptbahnhof, proppenvolle Regionalzüge an die Nord- und Ostsee und Punks in Fetzenjeans und Lederjacken mitten auf den Sylter Promenaden: Am sonnigen und verlängerten Pfingstwochenende nutzen viele Menschen zum ersten Mal das günstige 9-Euro-Ticket für einen Kurztrip. Ihre Erfahrungen teilen viele Urlauber auf den sozialen Netzwerken. Die MOPO war auf Twitter und Tiktok unterwegs und hat eine kleine Auswahl zusammengestellt.

Der Wettlauf nach Sylt

Wer wird der erste auf der beliebten Ferieninsel sein? Die ersten wappnen sich bereits für ein unerbittliches Rennen… Zeit für eine kleine Pause bleibt da auf jeden Fall nicht!

Der überfüllte Hamburger Hauptbahnhof

Aber wer nach Sylt will, kommt am Hamburger Hauptbahnhof meistens nicht vorbei. Die Folge: Überfüllte Bahnsteige und proppenvolle Züge. So manch ein Bahnreisender kann die Situation gar nicht fassen. Allerdings platzt der Hauptbahnhof auch ohne das 9-Euro-Ticket regelmäßig aus allen Nähten – vor allem freitags und vor Feiertagen. Deshalb soll er auch umgebaut werden, der Siegerentwurf dafür wurde im Februar vorgestellt.

Viele sind genervt von den vollen Zügen, einige versuchen, das beste draus zu machen.

Game of Thrones meets Sylt

Endlich angekommen auf Sylt, hat eine Gruppe Punks die „Dicke Wilhelmine“, das Sylter Wahrzeichen am Brunnen in Westerlands Innenstadt, für sich beansprucht. Gesichtspiercings, grellbunte Haare und Alkohol bestimmen auf einmal das dortige Bild. Einen Vergleich mit der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ kurz vor der entscheidenden Schlacht kann sich manch einer nicht verkneifen:

Trinkspiele und Feiern in der Innenstadt

Auf der Insel der „Reichen und Schönen“ spielen sich teilweise recht ungewöhnliche Szenarien ab. Statt Mercedes, Gucci und Hugo Boss heißt es jetzt: Eine Runde Flunkyball bitte!

Das #9EuroTicket bringt endlich Kultur und Menschlichkeit nach #Sylt.



Schluss mit der sozialen Kälte. #Punks bringen den #Bonzen soziales Verhalten bei. pic.twitter.com/AoH1S3TwiJ — HeadSoccer #Klimagerechtigkeit 1,5 Grad (@HeadSoccer_Main) June 5, 2022

Sylt vor und nach dem 9-Euro-Ticket

Derartige Szenarien wurden bereits seit Wochen scherzhaft vorhergesagt. Der ironische Tenor: Das Sylt, was wir mal kannten, wird es nach dem 9-Euro-Ticket nicht mehr geben!

Einige Twitter-User schlugen sogar neue Urlaubsmodelle für die beliebte Insel vor.

Vergesst Side oder Antalya, bald gibt es All-inclusive Angebote für #Sylt. — Nasir Ahmad (@_nasir_ahmad_) June 5, 2022

Reaktionen auf die neuen Sylt-Urlauber

Gruppen, die am Strand sitzen und sich das mitgebrachte Bier teilen. Das muss für die bisherigen Sylt-Urlauber ein wahrer Schock sein – so stellen es sich jedenfalls die Twitter-User vor. Da kamen die witzigen Aufnahmen der britischen Royals vom 70-jährigen Thronjubiläum von Elizabeth II. gerade recht.

9-Euro-Ticket lohnt sich nicht für alle

Bleiben noch die Zu-Hause-Gebliebenen. Für diejenigen, die in einer Öffi-armen Gegend wohnen, ändert sich durch das 9-Euro-Ticket jedenfalls nicht allzu viel.

Ich kann es kaum erwarten wo ich überall mit dem 9 Euro Ticket hinfahren werde… pic.twitter.com/dJfR1f3ABj — T (@itgweb) June 4, 2022

(aba)