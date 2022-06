9-Euro-Ticket und Feiertag: Jetzt werden die Züge voll

Ein Feiertagswochenende und Sonne satt: Perfekte Bedingungen also, um über Pfingsten mit dem 9-Euro-Ticket einen Ausflug zu machen oder Freunde und Verwandte zu besuchen. Nach dem langsamen Start am verregneten Mittwoch hat die Nachfrage am Freitag ziemlich Fahrt aufgenommen.

Es füllte sich am Hamburger Hauptbahnhof: Am frühen Freitagnachmittag waren Bahnsteige vor allem in Richtung Ostsee teils proppenvoll. Und auch in Regionalzügen drängten sich die Reisenden – Handyfotos von der Strecke nach Rostock etwa zeigen vollbesetzte Züge, in denen viele in den Gängen stehen müssen. Berichten zufolge war der Andrang im Norden sogar schon so groß, dass Fahrgäste an Gleisen zurückbleiben mussten.

9-Euro-Ticket: Volle Züge im Norden

„Wegen des bevorstehenden Feiertagswochenende haben wir gerade ein erhöhtes Fahrgastaufkommen“, erklärte eine Bahn-Sprecherin auf MOPO-Nachfrage. Darüber, wie viele Menschen am Freitagnachmittag mit den Regionalzügen unterwegs waren und das 9-Euro-Ticket nutzten, konnte die Bahn aber bisher keine Auskünfte geben. „Dazu werden wir erst nach Pfingsten weitere Informationen haben“, so die Sprecherin. Auch dazu, ob tatsächlich Fahrgäste zurückbleiben mussten, lägen noch keine Angaben vor.

In Regionalzügen war es am Freitag voll.

Die Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich vorab auf der Internetseite über die erwartete Auslastung der Züge zu informieren. Diese Angaben sind auf bahn.de über die Reiseauskunft der jeweiligen Verbindung einzusehen – bei der MOPO-Stichprobe lagen allerdings nicht bei allen Verbindungen tatsächlich Informationen vor. Zudem rät die Bahn-Sprecherin Reisenden, wenn möglich auf sehr frühe oder sehr späte Züge auszuweichen. (ncd)