Sie lebte im Norden: Älteste Deutsche mit 113 Jahren gestorben

Im hohen Alter von 113 Jahren ist Josefine Ollmann im schleswig-holsteinischen Itzehoe gestorben. Sie starb am 16. Juli, wie die Familie am Montag bestätigte.

Die Seniorin hatte noch bis 2015 in ihrer Wohnung in Kellinghusen (Kreis Steinburg) gelebt. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet. Laut Medienberichten war sie bis zu ihrem Tod die älteste lebende Deutsche.

Gesundheit: Darauf schwor die 113-Jährige

Ollmann wurde am 11. November 1908 in München geboren. Die letzten Jahre verbrachte sie in einem Altersheim in Itzhoe.

Das könnte Sie auch interessieren: Gesundheits-Experte verrät Formel für die richtige Trinkmenge

Gesund hielt sich die Seniorin nach eigenen Angaben mit einer lebensfrohen Einstellung und mit Ginseng. Bis zum Alter von 100 Jahren spielte sie zudem Scrabble. (dpa/mp)