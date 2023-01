Senior per Whatsapp um 5000 Euro betrogen – Polizei holt Geld zurück

Happy End nach einem bösen Trickbetrug: Die Itzehoer Kripo hat dafür gesorgt, dass einem Senior aus Marne (Kreis Dithmarschen) 5000 Euro zurückgebracht werden konnten.

Nach MOPO-Informationen hatte sich ein Unbekannter am Donnerstag bei dem Senior per Whatsapp gemeldet und sich als sein Sohn ausgegeben. Er berichtete von einem Zwischenfall und bat um 5000 Euro, um nicht in das Gefängnis zu müssen.

Laut Polizei habe der ältere Herr den Betrag daraufhin angewiesen. Später kamen ihm aber Zweifel an der Geschichte.

Als er die Überweisung nicht mehr stoppen konnte, habe der Betrogene die Polizei kontaktiert. Die Beamten ließen kurzerhand das Empfängerkonto einfrieren und erreichten so, dass der überwiesene Betrag dem Absender wieder gutgeschrieben werden konnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.