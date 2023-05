Sekundenschlaf? Junger Mann bei Unfall im Norden schwer verletzt

Schwerer Unfall im Kreis Pinneberg: Am Mittwochabend ist ein 18-Jähriger mit seinem Ford von der Hauptstraße in Heidgraben abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Er kam in ein Hamburger Krankenhaus.

Der 18-Jährige soll aus Tornesch kommend zunächst in den Gegenverkehr gelenkt haben. So sagten es Zeugen bei der Polizei aus. Ein entgegenkommender Fahrer soll ihn mit Lichthupe auf die Situation aufmerksam gemacht haben.

Dadurch soll der 18-Jährige, offenbar vom Ganzen überrascht, stark nach rechts gelenkt haben, um wieder auf die richtige Spur zu kommen. Dabei verlor er aber wohl die Kontrolle und stieß mit seinem weißen Ford gegen einen Baum am Straßenrand.

Heidgraben: Kontrolle verloren – Auto stößt gegen Baum

Sanitäter und ein Notarzt kümmerten sich um den Schwerverletzten aus Uetersen, der ins Krankenhaus kam. „Nach jetzigem Erkenntnisstand bestand keine Lebensgefahr“, so ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Ob der Mann wegen eines eintretenden Sekundenschlafs in den Gegenverkehr geriet, werde geprüft. „Die Ermittlungen dauern an.“

Das könnte Sie auch interessieren: Mehr Einsätze als je zuvor für die Feuerwehr: „Die Situation ist beschissen“

Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es ob der späten Zeit, die Polizei wurde erstmalig um 23.15 Uhr informiert, nicht. Der Ford musste abgeschleppt werden. (dg)