Unfall nahe Hamburg: Kleinwagen schleudert in Graben und kippt um

Bei einem Unfall in Höhe des Westrings in Bargteheide sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Sie mussten von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Gegen 14.30 Uhr meldeten Anrufer einen Verkehrsunfall zwischen Bargteheide und Delingsdorf. Beteiligt waren ein Opel und ein Toyota. So berichtete es ein Reporter vor Ort. Der Unfall ereignete sich auf der Hamburger Straße (B75) kurz vor der Einmündung Westring.

Unfall in Bargteheide: Toyota-Insassen eingeklemmt – zwei Verletzte

Zum genauen Unfallhergang steht bisher noch nichts fest. Bekannt ist nur, dass die beiden Wagen auf der Straße zusammenstießen. Die Feuerwehr Bargteheide musste die beiden Insassen des Toyota freischneiden, während sie durch ein Fenster von Sanitätern versorgt wurden.

Glücklicherweise wurden sie laut Polizei nur leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt leicht verletzt in eine Hamburger Klinik gefahren. (prei)