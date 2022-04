Schwerer Unfall im Norden – vier Verletzte, ein Toter

Mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte sind am Samstagmittag zu einen schweren Verkehrsunfall bei St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) ausgerückt. An einer Kreuzung war es zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen, wohl weil einer der Fahrer die Vorfahrt nicht beachtet hatte. Ein Mann starb, vier zum Teil schwer Verletzte kamen in eine Klinik.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 12 Uhr auf der Landstraße 33 kurz vor dem Ortseingang von St. Peter Ording. Hier wollte ein mit drei Personen besetzter Ford von der Wittendüner Allee nach links in den Eiderweg abbiegen. Dabei übersah der Fahrer offenbar einen entgegenkommenden Mercedes. Dessen Fahrer versuchte noch eine Vollbremsung. Ohne Erfolg.

Vorfahrt missachtet – vier Verletzte und ein Toter bei St. Peter Ording

Der Mercedes bohrte sich mit hohen Tempo in die Seite des Ford. Der wurde durch die Wucht des Aufprall auf das Dach geschleudert. Für einen 91-Jährigen aus dem Ford kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb an der Unfallstelle. Der Fahrer sowie eine weitere Mitfahrerin wurden schwer verletzt und kamen nach notärztlicher Versorgung in eine Klinik.

Auch die Insassen des Mercedes erlitten schwere Verletzungen. Auch sie kamen in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt. Rund 50 Retter waren im Einsatz.