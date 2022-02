Bei einem Verkehrsunfall in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) bei Hamburg sind in der Nacht zu Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie waren laut Polizei auf der Kisdorfer Straße unterwegs, als das Fahrzeug in einer Linkskurve von der Straße abkam und im weiteren Verlauf frontal gegen einen Baum krachte.

Der Wagen soll daraufhin in Flammen aufgegangen sein. Ersthelfer alarmierten die Feuerwehr, doch die konnte für die zwei Insassen nichts mehr tun. Sie starben noch an Ort und Stelle. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus.

Bei Hamburg: Zwei Menschen kommen bei Unfall ums Leben

So konnten die Beamten der Polizei noch in der Nacht mit ihren Ermittlungen beginnen. Auch ein Sachverständiger der Dekra wurde zur Unterstützung und für die Rekonstruierung des Unfalls angefordert. „Die Ermittlungen in dem Fall dauern an“, so ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.

Das ausgebrannte Auto wurde abgeschleppt. Die Straße war für vier Stunden voll gesperrt. (dg)