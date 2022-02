Bei einem Wohnungsbrand auf der Bramfelder Chaussee, unmittelbar am Osteingang vom Friedhof Ohlsdorf, sind in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht zu Freitag zwei Personen leicht verletzt worden.

Wie die Hamburger Feuerwehr am Freitag mitteilte, haben zwei Matratzen im Keller des Hauses zwischen Maisredder und Erbsenkamp aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen bereits Flammen aus dem Hauseingang des Mehrfamilienhauses.

In der Mitteilung der Feuerwehr heißt es: „Zwei Bewohner hatten sich unverletzt ins Freie gerettet. Den anderen Bewohnern war der Fluchtweg durch die starke Verqualmung im Treppenhaus abgeschnitten. Sie hatten sich vor dem teilweise in die Wohnungen eindringenden Rauch auf ihre Balkone in Sicherheit gebracht.“

Insgesamt mussten neun Personen sowie zwei Katzen von Feuerwehrkräften über tragbare Leitern gerettet werden. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Dreizehn weitere Bewohner konnten sicher in ihren Wohnungen verbleiben.

Die brennenden Matratzen konnten gelöscht und ins Freie gebracht werden. Nach den Belüftungsmaßnahmen und der Kontrolle aller Wohnungen konnten die Menschen, nach Angaben der Feuerwehr, wieder zurück ins Haus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mp/dpa)