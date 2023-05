A23: Transporter durchbricht Leitplanke – Fahrer verletzt

Crash auf der A23: Ein Sprinterfahrer hat mit seinem Transporter zwischen Itzehoe und Schenefeld die Leitplanke durchbrochen. Er wurde leicht verletzt – die Schäden am Wagen und an der Fahrbahnbegrenzung sind aber schwer.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 18.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Nord und Schenefeld in Fahrtrichtung Norden. Wie die Autobahnpolizei Elmshorn der MOPO sagte, kam der 24-jährige Fahrer offenbar aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei krachte er in die Leitplanke und beschädigte sie schwer.

Laut Feuerwehr kam der junge Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der stark beschädigte Sprinter war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.