Schwerer Unfall am Dienstagabend in Volksdorf: Eine Autofahrerin übersah nach ersten Erkenntnissen einen Radfahrer, der bei dem Zusammenprall auf den Boden stürzte und sich am Kopf verletzte. Zeuge davon wurde Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), der zufällig vorbeifuhr – und sofort den Rettungsdienst alarmierte.

Schwerer Unfall am Dienstagabend in Volksdorf: Eine Autofahrerin übersah nach ersten Erkenntnissen einen Radfahrer, der bei dem Zusammenprall auf den Boden stürzte und sich am Kopf verletzte. Zeuge davon wurde ein Hamburger Spitzenpolitiker, der zufällig vorbeifuhr – und sofort den Rettungsdienst alarmierte.

Um 18.18 Uhr fuhr die Autofahrerin in ihrem weißen Honda auf der Eulenkrugstraße in Richtung Farmsener Landstraße. Vor dem Zebrastreifen an der Kreuzung zum Groten Hoff und dem Mellenbergweg hielt sie den Wagen an.

Unfall Volksdorf: Radfahrer bei Aufprall schwer verletzt

Nach Informationen eines MOPO-Reporters vor Ort ließ sie dort eine Fußgängerin passieren und fuhr dann wieder an. Zu diesem Zeitpunkt wollte allerdings ein 81-jähriger Radfahrer ebenfalls die Straße über den Zebrastreifen überqueren.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlimmer Rad-Unfall in Hamburg: Fahrradfahrer kollidieren – Frau schwer verletzt!

Wie ein Sprecher des Lagedienstes bestätigte, erfasste die Autofahrerin den Mann mit ihrem Fahrzeug.

Finanzsenator Dressel wurde Zeuge des Unfalls in Volksdorf

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) war währenddessen mit seinem Fahrer im Dienstwagen in entgegengesetzter Richtung auf der Eulenkrugstraße unterwegs. „Ich hab nur noch gesehen, wie der Radfahrer zu Boden stürzte“, sagte er der MOPO. Er habe daraufhin sofort den Rettungswagen gerufen.

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) wurde Zeuge des Verkehrsunfalls. Marius Röer Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) wurde Zeuge des Verkehrsunfalls.

Der Mann wurde laut der Feuerwehr mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in die Asklepios-Klinik St. Georg gebracht. Sein Zustand sei aber derzeit stabil. (roer/aba)