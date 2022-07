Schwerer Unfall im Norden: Mercedes-Fahrer (19) kracht in Bushaltestelle

Großes Glück für einen 19-jährigen Autofahrer: Der Mann baute laut Polizei in Elmshorn am Mittwochabend mehrere Unfälle, landete mit seinem Mercedes letztlich in einer Bushaltestelle – und verletzte sich nur leicht.

Zunächst soll er um kurz nach 23 Uhr im Bereich Adenauerdamm auf eine Verkehrsinsel gefahren sein, dann eine Laterne angefahren haben und letztlich in der Bushaltestelle gelandet sein, dessen Konstruktion sich total verbog.

Elmshorn: Mercedes kracht in Bushaltestelle – Fahrer hat Glück

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf und halfen bei den Aufräumarbeiten. Der 19-Jährige wurde von Sanitätern mit nur leichten Verletzungen behandelt, obwohl sein Fahrzeug komplett zerstört wurde. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Laut Angaben der Polizei ist die genaue Unfallursache noch nicht geklärt: Möglich scheint, dass der Mann viel zu schnell unterwegs war. Aber auch die Beteiligung eines anderen Autofahrers wollen die Beamten nicht ausschließen. (dg)