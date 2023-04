Schwerer Unfall: Linienbus prallt gegen Baum – drei Verletzte

Bei einem Unfall in Harrislee, einer Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, sind am frühen Samstagmorgen drei Menschen verletzt worden: Laut Polizei verlor der Fahrer eines Linienbusses auf der Straße Holmberg die Kontrolle – der Bus driftete nach links in den Gegenverkehr ab und prallte mit großer Wucht gegen einen Baum.

Die Front des Busses der Linie 39 wurde dadurch komplett zerstört, der Fahrer in seinem Sitz eingeklemmt; unter anderem waren seine Füße in die durch den Crash gebrochene Innenverkleidung geraten und hatten sich zwischen zwischen Holzplatten und Plastik verhakt. Ein Feuerwehrmann beschrieb die Rettung als „aufwendig und schwierig“.

Drei Menschen nach Unfall im Krankenhaus

Erst nach rund einer Stunde konnten die Kräfte den schwer verletzten Fahrer mit hydraulischem Gerät aus dem Bus befreien. Zwei Fahrgäste, die sich zuvor bereits selbstständig befreit hatten, kamen ebenfalls in eine Klinik. Sie waren allerdings nur leichter verletzt.

Warum der Fahrer die Kontrolle verlor, ist laut Polizei noch unklar. „Wir haben Ermittlungen aufgenommen, diese stehen noch am Anfang“, so ein Sprecher am Samstagmorgen. Die Beamten prüfen aber, ob möglicherweise eine plötzlich auftretende Erkrankung ursächlich gewesen sein könnte.

Das könnte Sie auch interessieren: Wütender Kunde nach Millionen-Diebstahl: „Die Haspa schuldet mir 110.000 Euro“

Derweil wurde der Bus abgeschleppt. Die Straße musste dafür gesperrt werden, es kam zu kleineren Staus. Im Laufe des Samstages wird es erneut zur Sperrung kommen: Die Feuerwehr muss den durch den Unfall lädierten Baum fällen. (dg)