Auto kracht in Motorradgespann: Zwei Schwerverletzte bei Hamburg

Am Freitagvormittag kam es gegen halb 10 auf der Möllner Landstraße in Reinbek zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin krachte mit einem Motorradgespann zusammen, der Fahrer und sein 14-jähriger Beifahrer verletzten sich schwer.

Nach erstem Erkenntnisstand der Polizei befuhr eine 45-jährige Frau aus Großensee mit dem Auto die Möllner Landstraße in Richtung Glinde und bog nach links in die Große Straße ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 45-jährigen Fahrer einer Harley-Davidson aus Borkum, der die Möllner Landstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Durch den Zusammenprall und den anschließenden Sturz auf die Fahrbahn zogen sich der Motorradfahrer und sein 14-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen zu. Beide wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.