Schwerer Unfall bei Hamburg: Ein Mensch tot, zwei Verletzte

Ein 64-Jähriger ist am Samstag bei einem Autounfall auf der K100 nahe Hamburg ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge seien sich entgegengekommen und zwischen Havighorst und Oststeinbek im Kreis Stormarn kollidiert, sagte ein Polizeisprecher der MOPO. Wie es zu dem Unfall kam, war am Samstag noch unklar.

Oststeinbek: Tödlicher Unfall auf der K100

Der 64-Jährige kam bei dem Unfall ums Leben. Der 21-Jährige in dem anderen Auto wurde schwerverletzt, er kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Seine gleichaltrige Mitfahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.

Die K100 wurde für den Zeitraum der Unfallarbeiten voll gesperrt. Die Polizei ermittelt, auch ein Gutachter ist vor Ort. (fbo)