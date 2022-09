Unfall bei Hamburg: Viele Verletzte, darunter mehrere Kinder und Jugendliche

Schwerer Unfall im Kreis Stormarn: Auf der K80 in Reinbek sind am Freitag zwei Autos zusammengestoßen. Mehrere Menschen, darunter Kinder und Jugendliche, wurden verletzt. Dramatisch: Der Transport in Krankenhäuser verzögerte sich, weil die umliegenden Notaufnahmen wegen Überlastung gesperrt waren.

Um kurz nach 19 Uhr kam es zu der Kollision im Gegenverkehr. Welches der beiden Autos – ein Seat und ein Skoda – auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unbekannt. Während der Skoda schwer demoliert auf der Straße zum Stehen kam, schleuderte der Seat Multivan in einen Grünstreifen am Fahrbahnrand.

Mehrere Insassen beider Fahrzeuge wurden leicht bis schwer verletzt. Eine genaue Verletztenzahl gab es zunächst nicht, mindestens aber sechs Jugendliche und zwei jüngere Kinder kamen in Krankenhäuser. Der Transport dorthin verzögerte sich, weil die Notaufnahmen umliegender Krankenhäuser wegen Überlastung gesperrt waren.

Unfall in Reinbek: Viele Verletzte, darunter Kinder und Teenies

Beide Airbags lösten bei dem Unfall aus, überall lagen Trümmerteile und Glassplitter. Die Achse beider Autos riss. Augenzeugen riefen Polizei und Feuerwehr. Die K80 wurde voll gesperrt, der Verkehr örtlich abgeleitet.

Die Polizei übernahm noch am Abend die Ermittlungen. Sie will nun den genauen Unfallablauf rekonstruieren. (dg)