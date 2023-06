Schwerer Unfall auf Fehmarn: 20-Jähriger stürzt vom Dach

Ein schwer verletzter Mann liegt am Montag auf dem Marktplatz in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein). Er muss in einer Spezialklinik behandelt werden. Der Unfall stellt die Polizei zunächst vor ein Rätsel.



Rettungskräfte fanden den 20-Jährigen späten Abendstunden. Gegen 23 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, hieß es. Die Herkunft der Verletzungen konnten sich die Rettungskräfte zunächst nicht erklären.

Fehmarn: 20-Jähriger nach Dachsturz schwer verletzt

Der 20-Jährige wurde in eine Spezialklinik in Kiel geflogen. Inzwischen befindet er sich außer Lebensgefahr.

Am Dienstag morgen wurde bekannt, dass der Mann ein gerade erst angereister Saisonarbeiter aus Kirgisistan ist. Offenbar hatte er sich aus seiner Wohnung im zweiten Stock ausgesperrt und versucht, über das Dach und ein Fenster zurückzugelangen. Vermutlich stürzte er dabei vom Dach.

Wie genau es zu dem Unglück kam, ermittelt jetzt die Polizei. (fbo)