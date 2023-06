Plötzlich untergegangen: Dramatische Suche nach Schwimmer in der Elbe

Dramatische Suchaktion am Elbstrand in Övelgönne: Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei haben am Montagabend in der Elbe nach einem vermissten Schwimmer gesucht – leider ohne Erfolg. Die Suche wurde noch am späten Abend eingestellt. Der bisher unbekannte Mann wird weiter vermisst.

Dies teilte eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen mit. Polizei und Feuerwehr hatten nach dem Mann in der Elbe gesucht, nachdem Augenzeugen beobachtet hatten, wie er kurz vor 20 Uhr vom Elbstrand aus ins Wasser gegangen und plötzlich untergegangen sei, hieß es.

Hamburg: Mann geht in Elbe unter – Identität nicht bekannt

Neben zahlreichen Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und DLRG waren Taucher sowie Hubschrauber nahe der Strandperle im Einsatz. Die landseitige und wasserseitige Suche sei bis zum Abend erfolglos geblieben und kurz nach Einbruch der Dunkelheit eingestellt worden. Das Alter und die Identität des Mannes waren zunächst nicht bekannt, hieß es weiter. (mp/dpa)