A7: Mercedes rast mit Tempo 250 und kracht in Wohnmobil

Schwerer Unfall auf der A7: Am frühen Donnerstagabend ist ein Mercedes zwischen Quickborn und dem Rastplatz Holmmoor mit hoher Geschwindigkeit in ein Wohnmobil gerast. Drei Personen wurden schwer verletzt.

Nach Polizei-Angaben war der 30-jährige Fahrer eines Mercedes-Kombi mit 250 Stundenkilometern auf der linken Spur in Richtung Hamburg unterwegs. Offenbar übersah er aufgrund der hohen Geschwindigkeit in dem leicht kurvigen Bereich ein vorausfahrendes langsameres Fahrzeug. Bei einem Ausweichmanöver in letzter Sekunde wechselte der Mercedes-Fahrer auf die ganz rechte Spur, da die mittlere Fahrspur belegt war. Dort prallte er in ein Wohnmobil, dessen Heck bei dem Zusammenstoß förmlich weggerissen wurde.

Unfall bei Hamburg: Drei Menschen werden schwer verletzt

Sowohl der Mercedes-Fahrer als auch der 60-jährige Fahrer des Wohnmobils und seine 56-jährige Beifahrerin wurden bei der Kollision laut Polizei schwer verletzt. Rettungswagen brachten die drei Verletzten in umliegende Krankenhäuser, es habe aber keine Lebensgefahr bestanden.

Die A7 war in Fahrtrichtung Süden ab der Abfahrt Quickborn bis 23 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam teilweise zu erheblichen Rückstauungen. Bei dem Unfall entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. (mp)