Schwerer Unfall auf A7 bei Hamburg – Autobahn gesperrt

Im Kreis Segeberg ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem folgenschweren Unfall auf der A7 gekommen. Ein BMW war ins Schleudern geraten und gegen eine Betonwand geprallt. Ein mit fünf Personen besetzter Mercedes krachte in die Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.20 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg in Richtung Hamburg. Der Fahrer (20) eines BMW hatte aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen schleuderte gegen eine Betonwand und kam dort zum Stehen. Der 20-Jährige und sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt.

Feuerwehr rückt mit Großaufgebot zur A7 an

Der Fahrer eines mit fünf Personen besetzten Mercedes erkannte dies in der Dunkelheit zu spät und krachte in den BMW. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und mehreren Rettungswagen an. Trotz des schweren Aufpralls blieben alle Unfallbeteiligten nur leicht verletzt.

Wegen der über die Fahrbahnen verstreuten Trümmern wurde die A7 in Richtung Hamburg für rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt.