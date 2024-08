Familie verunglückt auf der A7 – Fahrzeug mehrfach überschlagen

Offensichtlich wollte die vierköpfige Familie in den Urlaub fahren – dort kam sie aber nicht an: Am Mittwochmorgen überschlug sich das Familienfahrzeug auf der A7 bei Bad Bramstedt mehrfach. Alle Insassen wurden verletzt.

Bereits am frühen Mittwochmorgen ereignete sich auf der A7 bei Bad Bramstedt ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 5.20 Uhr kam das Familienfahrzeug plötzlich zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt rechts von der Fahrbahn ab.

Familienfahrzeug überschlägt sich auf der A7 – Rettungsdienst im Großeinsatz

Der Pkw überschlug sich mehrfach und blieb anschließend völlig zerstört im Grünstreifen der Autobahn liegen. Eine Gepäckbox, die auf dem Dach des Fahrzeugs befestigt war, wurde abgerissen. Das Urlaubsgepäck wurde über den gesamten Seitenstreifen verstreut.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften versorgte die verletzte Familie. Der 45-jährige Fahrer, die 44-jährige Ehefrau und die beiden zehn- und elfjährigen Söhne erlitten leichte Verletzungen. Alle vier wurden in ein Krankenhaus nach Neumünster transportiert.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten zwei Spuren der dreispurigen A7 in Richtung Norden gesperrt werden. Ab 6.30 Uhr verringerte sich die Sperrung auf den Standstreifen. Laut der Polizeidirektion Neumünster kam es zu keiner nennenswerten Verkehrsbehinderung. Die Unfallermittlungen laufen.