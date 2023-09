Bus kracht in Dönerladen – Mitarbeiter retten sich mit Hechtsprung

Am Freitagnachmittag ist es auf der Sophienstraße am Reinbeker S-Bahnhof (Kreis Stormarn) bei einem schweren Unfall zu einer Kettenreaktion gekommen: Ein Busfahrer krachte mitsamt seines tonnenschweren Fahrzeugs in mehrere andere Busse und dann in einen Dönerladen.

Der Unfall geschah um kurz vor 16 Uhr: Laut Polizei fuhr der Fahrer mit dem Linienbus aus noch ungeklärter Ursache zunächst gegen diverse Poller und dann gegen einen anderen Bus, in dem nur der andere Fahrer saß. Dieser wurde nicht verletzt.

Unfall S-Bahn Reinbek: Bus rauscht in einen Dönerladen

Anschließend schleuderte der Bus weiter gegen einen zweiten Bus, in dem sich zu dem Zeitpunkt zehn Fahrgäste befanden. Auch sie blieben zum Glück unverletzt. Dann prallte der Bus noch gegen eine Mauer, bevor er schließlich in einen Dönerladen krachte und zum Stehen kam.

Die Mitarbeiter des Geschäfts konnten sich gerade noch durch einen Hechtsprung retten, Gäste waren zu dem Zeitpunkt nicht im Laden. Der Busfahrer des Unfallfahrzeugs wurde eingeklemmt und von den Einsatzkräften Feuerwehr gerettet. Er ist laut Polizei schwer verletzt.

Derzeit überprüften Fachleute die Statik des Dönerladens. Derzeit sieht es laut Polizei aber so aus, als ob keine Gefahr bestehe. An dem Gebäude und dem Bus entstand ein noch nicht bezifferter, hoher Sachschaden.