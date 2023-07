Gang verwechselt! Rentner rauscht in Dönerladen in Hamburg

Plötzlich krachte es: Am frühen Sonntagabend ist ein älterer Ford-Fahrer in der Osterstraße in einen Dönerladen gefahren.

Um kurz nach 19 Uhr wollte der Rentner auf dem Gehweg vor „Kalkan Döner Kebap“ ausparken, verwechselte dabei laut der Hamburger Polizei allerdings den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang, rammte einen Poller und fuhr in die Auslage des Geschäftes.

Osterstraße: Autofahrer kracht in Dönerladen – Betreiber saß direkt hinter der Scheibe

Polizei und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot in die Osterstraße aus.

Ein Rettungswagen war vor Ort. Dessen Einsatzkräfte kümmerten sich um den leicht verletzten Fahrer sowie den ebenfalls leicht verletzten Betreiber des Dönerladens, der am Tisch hinter der Scheibe saß. Ins Krankenhaus musste demnach keiner gebracht werden. Ansonsten wurde glücklicherweise niemand verletzt. (aba)